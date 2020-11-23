Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем против «Севильи» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Очень надеюсь, что «Краснодар» все-таки сможет взять победные очки, но в этой ситуации прекрасно понимаю, что «Севилья» на подъеме, — сказал Деменко «СЭ». — Естественно, они хотят упростить себе максимально задачу, чтобы быстрее выйти в стадию плей-офф. Буду надеяться, что «Краснодар» даст бой «Севилье».

— В связи с коронавирусом много проблем, и Матвей Сафонов может отсутствовать. Здесь двоякая ситуация, но будем надеяться, что есть люди, которые помогут и в какой-то степени решат свои вопросы. Сказать, что кто-то не играет, кого-то нет или «Севилья» может приехать не в основном составе — это отговорки. В любом случае это будет важная игра, независимо от проблем.

Думал, что фактор дома для «Краснодара» в плюс, но мы видели игру с «Челси», и получается, что не все помогает в данном случае, — сказал Деменко. (Анастасия Пастернак)

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 19.55 (мск).