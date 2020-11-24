«Краснодар» — «Севилья»: все голы матча
22:23
Все голы матча группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».
На четвертой минуте Иван Ракитич вывел гостей вперед.
Газинский грубо ошибся, а Ракитич смачно приложился ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020
Вот как «Краснодар» пропустил уже на четвертой минуте ? pic.twitter.com/0o43YQRfqG
Вандерсон на 56-й минуте сравнял результат.
Ольссон отдал Вандерсону на удобную ногу, а бразилец прошил ударом сразу троих ???— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020
Вперед, парни. Нужен еще один гол ?https://t.co/X5u8E1InU7 pic.twitter.com/e8HU65VlVr
Опрос
проголосовало: 2916Все опросы
«Зенит» выйдет в евровесну-2021?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю