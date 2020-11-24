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«Краснодар» — «Севилья»: все голы матча

22:23
Вандерсон. Фото ФК "Краснодар".
Вандерсон. Фото ФК "Краснодар".
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Все голы матча группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».

На четвертой минуте Иван Ракитич вывел гостей вперед.

Вандерсон на 56-й минуте сравнял результат.

Краснодар — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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