«Краснодар» — «Севилья»: где смотреть трансляцию матча онлайн
20:20
Во вторник, 24 ноября, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Севилья». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.
Следить за матчем «Краснодар» — «Севилья» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Прямая трансляция матча «Краснодар» — «Севилья»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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