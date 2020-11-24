«Краснодар» на последней минуте уступил «Севилье»

«Краснодар» уступил «Севилье» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла в Краснодаре, закончилась со счетом 1:2.

Гости отличились уже на 4-й минуте: отменный дальний удар удался полузащитнику Ивану Ракитичу. «Краснодар» отыгрался в начале второго тайма: гол забил вышедший на замену нападающий Вандерсон. Но в добавленное ко второму тайму время победу испанцам принес нападающий Мунир Эль-Хаддади.

У «Краснодара» осталось одно очко в этом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. У «Севильи» стало 10 очков и испанцы гарантировлаи себе выход в плей-офф.

Лига чемпионов

Группа E

«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 4 (0:1). Вандерсон Масиэл, 56 (1:1). Эль-Хаддади, 90+5 (1:2).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон (Вилена, 67), Кабелла (Уткин, 85), Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Классон (Чернов, 84), Берг (Ари, 67).

«Севилья»: Вацлик, Кунде, Гудель, Диегу Карлос, Эскудеро (Рекик, 60), Фернанду Режес, Оскар Родригес (Хоан Хордан, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 61), Эль-Хаддади, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72).

Предупреждения: Сулейманов, 18. Хоан Хордан, 58.

Судьи: Гвида. Карбоне, Перетти (все — Италия).

ВАР: Ди Белло. Мариани (оба — Италия).

24 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 10554 зрителя.