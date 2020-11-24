Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Губерниев о поражении «Краснодара»: «С чего мы решаем, что должны обыгрывать «Севилью»?

24 ноября 2020, 23:58
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении «Краснодара» в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

«Немного о поражении «Краснодара» в Лиге чемпионов!- написал Губерниев в Telegram. —  «Севилья» на равных играет с «Реалом», «Барсой» и «Баварией». Краснодар играет с «Уралом» и «Ахметом» (видимо, имеется в виду «Ахмат» — Прим. «СЭ»), и те сильнее. С чего мы решаем, что должны обыгрывать «Севилью»?

При этом «Краснодар» сделал все, что мог. И заслужил уважение. Когда ты пропускаешь на 5-й добавленной минуте, это очень обидно! С Вандерсоном и Кабелла «Краснодар», конечно, уже куда больше похож на самого себя...

Если в первой игре с «Севильей», особенно при 2:0, у наших слишком много страха было, то сегодня местами слишком много смелости! Как на последней минуте можно попадаться при равном счете на контратаке?! Эх... Ох...Ах..."

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 24457
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир