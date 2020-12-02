Стали известны составы «Краснодара» и «Ренна» на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в воротах кубанцев появится Матвей Сафонов, который из-за сомнительного теста на коронавирус не играл с 8 ноября.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Капелла, Газинский, Вандерсон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Вилена.

«Ренн»: Сален, да Силва, Ниамси, Камавинга, Леа Силики, Буриго, Н'Зонзи, Доку, Юну, Траоре, Трюффер.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Ренн»