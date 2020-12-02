Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Краснодар» — «Ренн»: стартовые составы. Сафонов сыграет с первых минут

19:39
Теги:

Стали известны составы «Краснодара» и «Ренна» на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в воротах кубанцев появится Матвей Сафонов, который из-за сомнительного теста на коронавирус не играл с 8 ноября.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Капелла, Газинский, Вандерсон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Вилена.

«Ренн»: Сален, да Силва, Ниамси, Камавинга, Леа Силики, Буриго, Н'Зонзи, Доку, Юну, Траоре, Трюффер.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Ренн»

Опрос

проголосовало: 28422
Все опросы
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержат победы в группе Лиги чемпионов-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир