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«Краснодар» — «Ренн»: где смотреть трансляцию матча онлайн

20:00
Игроки «Краснодара». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Краснодара». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В среду, 2 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Ренн». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ренн» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ренн»

Краснодар — Ренн

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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