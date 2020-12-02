«Краснодар» — «Ренн»: Берг открыл счет в матче
22:25
«Краснодар» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Российский клуб вывел вперед Маркус Берг.
Шведский форвард забил на 72-й минуте. Российские клубы в этом сезоне пока ни разу не побеждали в основной стадии еврокубков.
Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря— Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020
Ну можешь же, Маркус! ?https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc
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