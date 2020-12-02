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«Краснодар» — «Ренн»: Берг открыл счет в матче

22:25
Маркус Берг. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар».
Маркус Берг. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар».
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«Краснодар» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Российский клуб вывел вперед Маркус Берг.

Шведский форвард забил на 72-й минуте. Российские клубы в этом сезоне пока ни разу не побеждали в основной стадии еврокубков.

Краснодар — Ренн

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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