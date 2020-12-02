«Краснодар» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Российский клуб вывел вперед Маркус Берг.

Шведский форвард забил на 72-й минуте. Российские клубы в этом сезоне пока ни разу не побеждали в основной стадии еврокубков.