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Мусаев: «Посвящаем победу над «Ренном» болельщикам «Краснодара»

02:06

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлением от победы над «Ренном» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:0).

— Смогли нейтрализовать сильные стороны соперника — полуфланг, фланг и стандарты, они ничего не создали, а мы были достаточно дисциплинированы, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — В первом матче было много подходов, которые мы не реализовали. Но забили важный гол. Посвящаем эту победу в первую очередь болельщикам.

Краснодар — Ренн

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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