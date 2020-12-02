«Краснодар» выиграл у «Ренна» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» дома обыграл «Ренн» (1:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе «быков» единственный гол на 72-й минуте встречи забил форвард Маркус Берг.

Для команды Мурада Мусаева эта победа стала первой в текущем групповом турнире ЛЧ и для всех российских клубов.

«Краснодар» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Ренн» — один балл и последняя строчка.

Лига чемпионов

Группа E

«Краснодар» — «Ренн» — 1:0 (0:0)

Гол: Берг, 71.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 66), Газинский (Камболов, 87), Вилена, Кабелла, Классон, Берг (Ари, 90+1).

«Ренн»: Сален, Траоре, Да Силва, Ниамси, Трюффер, Доку, Н`Зонзи, Леа Силики (Гренье, 65), Камавинга (Тэ, 82), Буриго (Гбохо, 73), Юну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Н`Зонзи, 22. Рамирес, 23. Вандерсон Масиэл, 28. Леа Силики, 54.

Судьи: Коллам. Коннор, Макгичи (все — Шотландия).

ВАР: Тирни. Хацидакис (оба — Англия).

?2 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 8747 зрителей.