Дзюба отреагировал на победу «Краснодара» над «Ренном»
2 декабря 2020, 23:05
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram отреагировал на итог матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0). Он снимал на видео футболистов «Быков» после финального свистка.
Благодаря этой победе «быки» обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, Дзюба пропускает матч «Зенита» в Лиге чемпионов против «Брюгге».
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