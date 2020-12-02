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Дзюба отреагировал на победу «Краснодара» над «Ренном»

2 декабря 2020, 23:05
Артем Дзюба смотрит матч «Краснодар» — «Ренн». Фото Instagtam Артема Дзюбы., Instagram
Артем Дзюба смотрит матч «Краснодар» — «Ренн». Фото Instagtam Артема Дзюбы., Instagram
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram отреагировал на итог матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0). Он снимал на видео футболистов «Быков» после финального свистка.

Благодаря этой победе «быки» обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, Дзюба пропускает матч «Зенита» в Лиге чемпионов против «Брюгге».

Краснодар — Ренн

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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