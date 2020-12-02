Дзюба отреагировал на победу «Краснодара» над «Ренном»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram отреагировал на итог матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0). Он снимал на видео футболистов «Быков» после финального свистка.

Благодаря этой победе «быки» обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, Дзюба пропускает матч «Зенита» в Лиге чемпионов против «Брюгге».