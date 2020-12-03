Сафонов: «Приниципально было выиграть у «Ренна» и сыграть на ноль»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы над «Ренном» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Выигрыш обеспечил кубанцам место в 1/16 финала Лиги Европы.

— Этот матч обеспечивает нам евровесну, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ». — Для нас принципиально было выиграть матч и провести его на ноль. Выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, были моменты с «Севильей», например. Но учитывая ситуацию, в которую мы попали, нужно было выкарабкиваться.