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Сафонов: «Приниципально было выиграть у «Ренна» и сыграть на ноль»

01:58

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы над «Ренном» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Выигрыш обеспечил кубанцам место в 1/16 финала Лиги Европы.

— Этот матч обеспечивает нам евровесну, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ». — Для нас принципиально было выиграть матч и провести его на ноль. Выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, были моменты с «Севильей», например. Но учитывая ситуацию, в которую мы попали, нужно было выкарабкиваться.

Краснодар — Ренн

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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