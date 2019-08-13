"Краснодар" прошел "Порту" в борьбе за Лигу чемпионов! Невероятная победа "быков", которую не показали по ТВ

"Краснодар" на чужом поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов победил "Порту". В составе "быков" в первом тайме отличились Тонни Вилена и Магомед-Шапи Сулейманов (дважды). После перерыва хозяева отыграли два мяча.

В следующем раунде отбора "Краснодар" сыграет с "Олимпиакосом". Первая встреча пройдет в Греции 21 августа, ответная – в России 27 августа.

Отметим, что эту игру не показали по ТВ (все подробности – здесь).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Порту" (Португалия) – "Краснодар" (Россия) – 2:3 (0:3)

Голы: Вилена, 3 (0:1). Сулейманов, 13 (0:2). Сулейманов, 34 (0:3). Зе Луиш, 57 (1:3). Диас, 76 (2:3).

"Порту": Марчесин, Саравия (Зе Луиш, 37), Пепе, Маркано, Теллес, Корона (Абубакар, 86), Диас, Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Урибе, 49), Накадзима, Марега.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Кабелла (Стоцкий, 80), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Камболов, 39. Вилена, 45. Марега, 53. Урибе, 61. Стоцкий, 82. Зе Луиш, 90+5. Спаич, 90+5.

Судьи: Гуида. Биндони, Карбоне (все - Италия).

13 августа. Порту. Стадион "Драгау".

Первый матч - 1:0.

"Порту" - "Краснодар": видео всех голов

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