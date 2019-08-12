"Краснодар" прилетел в Португалию на ответный матч с "Порту" в Лиге чемпионов

Официальный Twitter "Краснодара" сообщает, что "быки" прилетели в Португалию на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Порту". Встреча пройдет 13 августа, начало - в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "драконов".
"Долетели! Все отлично! Почти не заметили этих шести часов", – написано в Twitter "Краснодара".
Долетели! Все отлично! 😎— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 12, 2019
Почти не заметили этих шести часов 🥴#ПортуКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/Zrdr3vQPyG
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