«Краснодар» прибыл в Грецию на матч с ПАОКом
15:35
Делегация «Краснодара» прилетела в Грецию на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа, сообщает пресс-служба «быков».
На одном из кадров и шведский нападающий Маркус Берг, который, по информации «СЭ», может пропустить игру из-за повреждение. Также под вопросом участие во встрече форварда Вандерсона и защитников Сергея Петрова и Кайю.
Матч ПАОК — «Краснодар» пройдет в среду, 30 октября. Начало — в 22.00. В первой игре сильнее был российский клуб — 2:1.
Парни в Греции ?? Полет прошел в штатном режиме ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 29, 2020
Увидимся вечером на предматчевой тренировке ?#ПАОККраснодар #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/nfYBq5qYdn
Опрос
проголосовало: 17335Все опросы
«Краснодар» пройдет ПАОК в отборочном раунде Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...