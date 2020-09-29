«Краснодар» прибыл в Грецию на матч с ПАОКом

Делегация «Краснодара» прилетела в Грецию на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа, сообщает пресс-служба «быков».

На одном из кадров и шведский нападающий Маркус Берг, который, по информации «СЭ», может пропустить игру из-за повреждение. Также под вопросом участие во встрече форварда Вандерсона и защитников Сергея Петрова и Кайю.

Матч ПАОК — «Краснодар» пройдет в среду, 30 октября. Начало — в 22.00. В первой игре сильнее был российский клуб — 2:1.