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«Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом». Фото

16:49
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«Краснодар» прилетел в Грецию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

— Мы на месте! Вечером знакомство со стадионом, на котором завтра будет битва, — говорится в сообщении.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов — здесь.

Олимпиакос П — Краснодар

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https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1163799215442735104

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