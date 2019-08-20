«Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом». Фото

«Краснодар» прилетел в Грецию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

— Мы на месте! Вечером знакомство со стадионом, на котором завтра будет битва, — говорится в сообщении.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

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