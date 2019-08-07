"Краснодар" – "Порту": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 52-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" – "Порту" (0:1) правильно поступил арбитр Тобиас Штилер, не назначив пенальти в ворота португальской команды.
52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".
В том моменте в штрафной гостей после удара Вандерсона Масиэла произошел контакт мяча с правой рукой Ивана Маркано.
52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".
Рука находилась в естественном положении, поэтому оснований для наказания защитника 11-метровым у судьи не было. (Александр Бобров)
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Пройдет ли "Краснодар" "Порту" в отборе Лиги чемпионов после 0:1 на своем поле?
Загрузка...