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"Краснодар" – "Порту": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

52-я минута матча "Краснодар" - "Порту". 52-я минута матча "Краснодар" - "Порту". 52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".
52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".
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На 52-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар""Порту" (0:1) правильно поступил арбитр Тобиас Штилер, не назначив пенальти в ворота португальской команды.

52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".
52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".

В том моменте в штрафной гостей после удара Вандерсона Масиэла произошел контакт мяча с правой рукой Ивана Маркано.

52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".
52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".

Рука находилась в естественном положении, поэтому оснований для наказания защитника 11-метровым у судьи не было. (Александр Бобров)

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Краснодар - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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