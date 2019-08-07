"Краснодар" – "Порту": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 52-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" – "Порту" (0:1) правильно поступил арбитр Тобиас Штилер, не назначив пенальти в ворота португальской команды.

52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".

В том моменте в штрафной гостей после удара Вандерсона Масиэла произошел контакт мяча с правой рукой Ивана Маркано.

52-я минута матча "Краснодар" - "Порту".

Рука находилась в естественном положении, поэтому оснований для наказания защитника 11-метровым у судьи не было. (Александр Бобров)

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