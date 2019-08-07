"Краснодар" - "Порту": гости забили со штрафного, который заработал Зе Луиш. Что делал Спаич?

Урош Спаич бежит в ворота при ударе со штрафного.

Полузащитник "Порту" Сержиу Оливейру забил гол на 89-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром".

На 88-й минуте встречи бывший нападающий "Спартака", игрок "Порту" Зе Луиш подставился под фол у штрафной "быков". Защитник российской команды Урош Спаич нарушил правила.

Оливейра исполнил штрафной удар, пробив поверх стенки и совсем не в девятку. Спаич при этом рванул к воротам Матвея Сафонова, но только усложнил ситуацию.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" – "Порту".

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