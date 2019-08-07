"Краснодар" - "Порту": Берг в старте хозяев. Зе Луиш в запасе гостей

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Порту" на первый матч 3-го отборочного раунде Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20.00 (мск) на стадионе "Арена Краснодар".
Бывший игрок "Спартака", нападающий Зе Луиш остался в запасе "Порту" на игру с "быками".
Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров –Вилена, Камболов, Кабелла – Намли, Берг, Вандерсон.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Ари, Скопинцев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.
Стартовый состав "Порту": Марчесин – Манафа, Пепе, Маркано, Теллес – Оливейра, Данило, Баро – Марега, Корона, Соарес.
Запасные: Вана, Кошта, Диас, Зе Луиш, Фабиу Силва, Мбемба, Отавиу.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Порту".
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей
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Дополнительная информация
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001138/match=2026999/lineups/index.html?iv=true