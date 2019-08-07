"Краснодар" - "Порту": Берг в старте хозяев. Зе Луиш в запасе гостей

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Порту" на первый матч 3-го отборочного раунде Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20.00 (мск) на стадионе "Арена Краснодар".

Бывший игрок "Спартака", нападающий Зе Луиш остался в запасе "Порту" на игру с "быками".

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров –Вилена, Камболов, Кабелла – Намли, Берг, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Ари, Скопинцев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.

Стартовый состав "Порту": Марчесин – Манафа, Пепе, Маркано, Теллес – Оливейра, Данило, Баро – Марега, Корона, Соарес.

Запасные: Вана, Кошта, Диас, Зе Луиш, Фабиу Силва, Мбемба, Отавиу.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Порту".

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей