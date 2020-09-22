Все голы матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.

На седьмой минуте гости могли выйти вперед, но Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Димитриоса Пелкаса.

? Яркое начало матча #КраснодарПАОК! На 6-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота «быков», Матвей Сафонов отразил 11-метровый удар.



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/v241rPIMQ9 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2020

Пелкас на 33-й минуте сумел реабилитироваться и отличиться с игры.

? Гол Димитриса Пелкаса в ворота «Краснодара»



? Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/NJL5DFkros — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2020

После этого был назначен пенальти уже в ворота гостей, который на 39-й минуте реализовал Виктор Классон.