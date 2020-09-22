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«Краснодар» — ПАОК: Все голы матча

23:05
Защитник &quot;Краснодара&quot; Кайю. Фото ФК "Краснодар".
Защитник &quot;Краснодара&quot; Кайю. Фото ФК "Краснодар".
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Все голы матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.

На седьмой минуте гости могли выйти вперед, но Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Димитриоса Пелкаса.

Пелкас на 33-й минуте сумел реабилитироваться и отличиться с игры.

После этого был назначен пенальти уже в ворота гостей, который на 39-й минуте реализовал Виктор Классон.

Краснодар — ПАОК

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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