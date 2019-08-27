Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Олимпиакоса» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 (мск).

Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу греческой команды

Стартовый состав «Краснодара»: Крюцюк — Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий — Уткин, Олссон, Вилена — Сулейманов, Берг, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Кайо, Камболов.

Стартовый состав «Олимпиакоса»: Са, Цимикас, Семеду, Эльабделлауи, Мерия, Гилерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе, Вальбуэна, Эль-Араби.

Запасные: Аллен, Судани, Камара, Герреро, Сиссе, Торосидис, Ранджелкович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».