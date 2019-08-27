Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Краснодар» — «Олимпиакос»: Крицюк, Уткин и Берг в старте хозяев

20:44
Теги:

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Олимпиакоса» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 (мск).

Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу греческой команды

Стартовый состав «Краснодара»: Крюцюк — Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий — Уткин, Олссон, Вилена — Сулейманов, Берг, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Кайо, Камболов.

Стартовый состав «Олимпиакоса»: Са, Цимикас, Семеду, Эльабделлауи, Мерия, Гилерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе, Вальбуэна, Эль-Араби.

Запасные: Аллен, Судани, Камара, Герреро, Сиссе, Торосидис, Ранджелкович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».

Краснодар — Олимпиакос П

Опрос

проголосовало: 7261
Все опросы
«Краснодар» отыграется с 0:4 против «Олимпиакоса» в отборе Лиги чемпионов-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир