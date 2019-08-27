Нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби забил гол на 48-й минуте ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Хавбек греческой команды Матье Вальбуэна прострелил вдоль ворот «Краснодара», Эль-Араби добрался до мяча и переправил его в створ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».