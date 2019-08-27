«Краснодар» — «Олимпиакос»: Эль-Араби вывел гостей вперед
23:05
Нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби забил гол на 48-й минуте ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Хавбек греческой команды Матье Вальбуэна прострелил вдоль ворот «Краснодара», Эль-Араби добрался до мяча и переправил его в створ.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».
? Дубль Аль-Араби.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2019
? #КраснодарОлимпиакос на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»