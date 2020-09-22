Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Краснодар» обыграл ПАОК в отборочном раунде Лиги чемпионов

22 сентября 2020, 23:48
22 cентября. Краснодар. «Краснодар» — ПАОК — 2:1. «Быки» празднуют гол Классона. Фото Reuters
22 cентября. Краснодар. «Краснодар» — ПАОК — 2:1. «Быки» празднуют гол Классона. Фото Reuters
Теги:

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» победил ПАОК (2:1).

На седьмой минуте гости могли выйти вперед, но удар Димитриоса Пелкаса отразил Матвей Сафонов. На 33-й минуте форвард реабилитировался и забил с игры. После этого на 39-й минуте с пенальти сравнял результат Виктор Классон.

Победный мяч хозяевам удалось провести на 70-й минуте. Гол в свой актив записал Реми Кабелла. Ответный матч пройдет 30 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Путь представителей лиг

Первый матч

«Краснодар» (Россия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (1:1)

Голы: Пелкас, 32 (0:1). Классон, 39 — с пенальти (1:1). Кабелла, 70 (2:1).

Нереализованный пенальти: Пелкас, 7 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Вилена, Кабелла (Уткин, 81), Олссон, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 86), Берг, Классон.

ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А.Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Пелкас (Бисесвар, 79), Тзолис (Свидерски, 84).

Предупреждения: Кайю, 6. Шваб, 8. Классон, 55. Креспо, 76. Берг, 88. Олссон, 90+1. Ингасон, 90+1.

Судьи: Тюрпен. Акетт, Дано (все — Франция).

22 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Краснодар — ПАОК

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9012
Все опросы
«Краснодар» пройдет ПАОК в отборочном раунде Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир