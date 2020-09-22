«Краснодар» обыграл ПАОК в отборочном раунде Лиги чемпионов

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» победил ПАОК (2:1).

На седьмой минуте гости могли выйти вперед, но удар Димитриоса Пелкаса отразил Матвей Сафонов. На 33-й минуте форвард реабилитировался и забил с игры. После этого на 39-й минуте с пенальти сравнял результат Виктор Классон.

Победный мяч хозяевам удалось провести на 70-й минуте. Гол в свой актив записал Реми Кабелла. Ответный матч пройдет 30 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Путь представителей лиг

Первый матч

«Краснодар» (Россия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (1:1)

Голы: Пелкас, 32 (0:1). Классон, 39 — с пенальти (1:1). Кабелла, 70 (2:1).

Нереализованный пенальти: Пелкас, 7 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Вилена, Кабелла (Уткин, 81), Олссон, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 86), Берг, Классон.

ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А.Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Пелкас (Бисесвар, 79), Тзолис (Свидерски, 84).

Предупреждения: Кайю, 6. Шваб, 8. Классон, 55. Креспо, 76. Берг, 88. Олссон, 90+1. Ингасон, 90+1.

Судьи: Тюрпен. Акетт, Дано (все — Франция).

22 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар».