«Краснодар» назвал стоимость билетов на матч Лиги чемпионов с «Челси»
«Краснодар» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов против «Челси».
Клуб опубликовал билетную программу на своем официальном сайте. Обладатели абонементов сезона-2019/20 получили приоритетное право при покупке билетов. Минимальная цена билета — 1 000 рублей. Самый дорогой билет — в VIP-ложу (10 000 рублей).
Отмечается, что посещаемость ограничена 30 % от общей вместимости стадиона в связи с требованиями УЕФА.
??? Билеты на #КраснодарЧелси в продаже ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 15, 2020
Информация о приоритете выкупа и ценах в фотокарусели ?
Больше информации на нашем официальном сайте. Ссылка ? https://t.co/9dxRzPEUno#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/HHrGWPmuNH
Матч 2-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» состоится в среду, 28 октября, начало — в 20.55 (мск).