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«Краснодар» назвал стоимость билетов на матч Лиги чемпионов с «Челси»

11:17
Стадион &quot;Краснодар&quot;. Фото ФК "Краснодар"
Стадион &quot;Краснодар&quot;. Фото ФК "Краснодар"
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«Краснодар» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов против «Челси».

Клуб опубликовал билетную программу на своем официальном сайте. Обладатели абонементов сезона-2019/20 получили приоритетное право при покупке билетов. Минимальная цена билета — 1 000 рублей. Самый дорогой билет — в VIP-ложу (10 000 рублей).

Отмечается, что посещаемость ограничена 30 % от общей вместимости стадиона в связи с требованиями УЕФА.

Матч 2-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» состоится в среду, 28 октября, начало — в 20.55 (мск).

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