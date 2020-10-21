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«Краснодар» набрал очки в первом матче Лиги чемпионов. Ранее это получилось только у «Локо»

01:56
Дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Краснодар»
Дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Краснодар»
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Седьмой российский участник группового турнира Лиги чемпионов — «Краснодар» — в своем дебютном матче добился гостевой ничьей с французский «Ренном» и повторил достижение «Локомотива», которому 19 лет назад тоже удалось набрать очки в первой же встрече.

11 сентября 2001 года железнодорожники на своем поле сыграли вничью с бельгийским «Андерлехтом» — 1:1. Остальные наши новички стартовали в главном евротурнире с поражений: «Спартак» и «Ростов» — с крупных, ЦСКА и «Зенит» — с минимальных, «Рубин» — с безвольного. (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов

Дата

Клуб

Матч

Счет

Голы

25.11.1992

ЦСКА

Брюгге (г) — 0:1

0:1

Амокачи

24.11.1993

Спартак

Монако (г) — 1:4

1:4

Писарев — Клинсман, Икпеба, Джоркаефф, Тюрам

11.09.2001

Локомотив

Андерлехт (д) — 1:1

1:1

Маминов — Хендрикс

17.09.2008

Зенит

Ювентус (г) — 0:1

0:1

Дель Пьеро

16.09.2009

Рубин

Динамо К (г) — 1:3

1:3

Домингес — Юссуф, Маграу, Гусев

13.09.2016

Ростов

Бавария (г) — 0:5

0:5

Киммих-2, Левандовски, Мюллер, Бернат

20.10.2020

Краснодар

Ренн (г) — 1:1

1:1

Рамирес — Гирасси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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