«Краснодар» набрал очки в первом матче Лиги чемпионов. Ранее это получилось только у «Локо»

Седьмой российский участник группового турнира Лиги чемпионов — «Краснодар» — в своем дебютном матче добился гостевой ничьей с французский «Ренном» и повторил достижение «Локомотива», которому 19 лет назад тоже удалось набрать очки в первой же встрече.

11 сентября 2001 года железнодорожники на своем поле сыграли вничью с бельгийским «Андерлехтом» — 1:1. Остальные наши новички стартовали в главном евротурнире с поражений: «Спартак» и «Ростов» — с крупных, ЦСКА и «Зенит» — с минимальных, «Рубин» — с безвольного. (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов