«Краснодар» набрал очки в первом матче Лиги чемпионов. Ранее это получилось только у «Локо»
Седьмой российский участник группового турнира Лиги чемпионов — «Краснодар» — в своем дебютном матче добился гостевой ничьей с французский «Ренном» и повторил достижение «Локомотива», которому 19 лет назад тоже удалось набрать очки в первой же встрече.
11 сентября 2001 года железнодорожники на своем поле сыграли вничью с бельгийским «Андерлехтом» — 1:1. Остальные наши новички стартовали в главном евротурнире с поражений: «Спартак» и «Ростов» — с крупных, ЦСКА и «Зенит» — с минимальных, «Рубин» — с безвольного. (Кирилл Бурдаков)
Первые матчи российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
25.11.1992
|
ЦСКА
|
Брюгге (г) — 0:1
|
0:1
|
Амокачи
|
24.11.1993
|
Спартак
|
Монако (г) — 1:4
|
1:4
|
Писарев — Клинсман, Икпеба, Джоркаефф, Тюрам
|
11.09.2001
|
Локомотив
|
Андерлехт (д) — 1:1
|
1:1
|
Маминов — Хендрикс
|
17.09.2008
|
Зенит
|
Ювентус (г) — 0:1
|
0:1
|
Дель Пьеро
|
16.09.2009
|
Рубин
|
Динамо К (г) — 1:3
|
1:3
|
Домингес — Юссуф, Маграу, Гусев
|
13.09.2016
|
Ростов
|
Бавария (г) — 0:5
|
0:5
|
Киммих-2, Левандовски, Мюллер, Бернат
|
20.10.2020
|
Краснодар
|
Ренн (г) — 1:1
|
1:1
|
Рамирес — Гирасси