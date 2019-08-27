«Краснодар» и «Олимпиакос» обменялись голами за минуту

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин открыл счет на 10-й минуте ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», а спустя одну минуту форвард гостей Юссеф Эль-Араби сравнял счет.

Форвард «быков» Вандерсон отдал с левого края штрафной на Уткина, который с линии вратарской отправил мяч точно в угол ворот соперника.

В следующей атаке нападающему «Олимпиакоса» Юссефу Эль-Араби дали слишком много свободы перед воротами «Краснодара», и он с разворота пробил мимо вратаря «быков» Станислава Крицюка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».