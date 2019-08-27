«Краснодар» и «Олимпиакос» обменялись голами за минуту
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин открыл счет на 10-й минуте ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», а спустя одну минуту форвард гостей Юссеф Эль-Араби сравнял счет.
Форвард «быков» Вандерсон отдал с левого края штрафной на Уткина, который с линии вратарской отправил мяч точно в угол ворот соперника.
? Гол Даниила Уткина на 10-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2019
? #КраснодарОлимпиакос на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/icOfIepdNQ
В следующей атаке нападающему «Олимпиакоса» Юссефу Эль-Араби дали слишком много свободы перед воротами «Краснодара», и он с разворота пробил мимо вратаря «быков» Станислава Крицюка.
? Быстрый ответ «Олимпиакоса».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2019
? #КраснодарОлимпиакос на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/Ix88mvrpyn
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».