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«Краснодар» и «Олимпиакос» обменялись голами за минуту

22:10
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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин открыл счет на 10-й минуте ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», а спустя одну минуту форвард гостей Юссеф Эль-Араби сравнял счет.

Форвард «быков» Вандерсон отдал с левого края штрафной на Уткина, который с линии вратарской отправил мяч точно в угол ворот соперника.

В следующей атаке нападающему «Олимпиакоса» Юссефу Эль-Араби дали слишком много свободы перед воротами «Краснодара», и он с разворота пробил мимо вратаря «быков» Станислава Крицюка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».

Краснодар — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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