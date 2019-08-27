«Краснодар» дома уступил «Олимпиакосу». «Быки» сыграют в Лиге Европы

«Краснодар» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл «Олимпиакосу» (1:2). В первом тайме на гол Даниила Уткина гости ответили точным ударом Юссефа Эль-Араби, который сразу после перерыва оформил дубль.

В середине первого тайме хозяева потеряли нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова из-за травмы.

«Быки» сыграют в Лиге Европы, жеребьевка группового турнира второго еврокубка пройдет в пятницу, 30 августа.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Краснодар» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 (1:1)

Голы: Уткин, 10 (1:0). Эль-Араби, 11 (1:1). Эль-Араби, 48 (1:2).

«Краснодар»: Крицюк, Петров (Скопинцев, 56), Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Вилена, Уткин (Игнатьев, 67), Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон Масиэл.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Мериа, Цимикас, Масурас, Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна, Даниэл Поденсе (Камара, 83), Эль-Араби (Судани, 73).

Предупреждения: Стоцкий, 25. Намли, 70. Олссон, 75. Спаич, 76.

Судьи: Скомина. Вукан, Прапротник (все — Словения).

ВАР: Иррати. Ди Белло (оба — Италия).

27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Первый матч — 0:4.

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей