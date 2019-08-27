«Краснодар» дома уступил «Олимпиакосу». «Быки» сыграют в Лиге Европы
«Краснодар» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл «Олимпиакосу» (1:2). В первом тайме на гол Даниила Уткина гости ответили точным ударом Юссефа Эль-Араби, который сразу после перерыва оформил дубль.
В середине первого тайме хозяева потеряли нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова из-за травмы.
«Быки» сыграют в Лиге Европы, жеребьевка группового турнира второго еврокубка пройдет в пятницу, 30 августа.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Ответный матч
«Краснодар» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 (1:1)
Голы: Уткин, 10 (1:0). Эль-Араби, 11 (1:1). Эль-Араби, 48 (1:2).
«Краснодар»: Крицюк, Петров (Скопинцев, 56), Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Вилена, Уткин (Игнатьев, 67), Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон Масиэл.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Мериа, Цимикас, Масурас, Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна, Даниэл Поденсе (Камара, 83), Эль-Араби (Судани, 73).
Предупреждения: Стоцкий, 25. Намли, 70. Олссон, 75. Спаич, 76.
Судьи: Скомина. Вукан, Прапротник (все — Словения).
ВАР: Иррати. Ди Белло (оба — Италия).
27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Первый матч — 0:4.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/qualify/-4/