Полузащитник «Челси» Жоржинью не реализовал пенальти в начале матча группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он попал в штангу, мяч отлетел в спину Матвея Сафонова и вылетел в поле. Добивание смогли заблокировать защитники «Краснодара».

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