«Краснодар» — «Челси»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
10:00
В среду, 28 октября, «Краснодар» примет «Челси» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 (мск).
Следить за матчем «Краснодар» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Челси»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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