«Краснодар» — «Челси»: Сафонов, Берг и Вилена выйдут в старте
19:41
«Краснодар» примет «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Ольссон, Кайю, Газинский, Вилена, Уткин, Берг.
Запасные: Городов, Синицын, Кутовой, Сперцян, Сабуа, Литвинов, Сулейманов.
«Челси»: Менди, Чилвелл, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич, Хадсон-Одои, Зиех, Хаверц, Вернер.
Запасные: Кабальеро, Жигер, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Абрахам, Пулишич, Жиру.
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