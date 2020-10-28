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«Краснодар» — «Челси»: Сафонов, Берг и Вилена выйдут в старте

19:41
28 октября. «Краснодар» — «Челси». Фото ФК «Краснодар».
28 октября. «Краснодар» — «Челси». Фото ФК «Краснодар».
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«Краснодар» примет «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Ольссон, Кайю, Газинский, Вилена, Уткин, Берг.

Запасные: Городов, Синицын, Кутовой, Сперцян, Сабуа, Литвинов, Сулейманов.

«Челси»: Менди, Чилвелл, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич, Хадсон-Одои, Зиех, Хаверц, Вернер.

Запасные: Кабальеро, Жигер, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Абрахам, Пулишич, Жиру.

Краснодар — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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