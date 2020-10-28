«Краснодар» — «Челси»: мощный баннер «быков»
21:11
Фанаты «Краснодара» вывесили эффектный баннер на первый в истории домашний матч клуба в Лиге чемпионов. В эти минуты кубанцы принимают «Челси».
Болельщики вывесили изображение быка с горящими глазами и надписью «Многое уже за плечами, но сколько еще впереди!».
«Спасибо за поддержку, «быки»!» — прокомментировала фото пресс-служба «Краснодара».
Спасибо за поддержку, «быки»! ??#КраснодарЧелси #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #KRACHE pic.twitter.com/eUzxLZI57A— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 28, 2020