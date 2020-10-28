Фанаты «Краснодара» вывесили эффектный баннер на первый в истории домашний матч клуба в Лиге чемпионов. В эти минуты кубанцы принимают «Челси».

Болельщики вывесили изображение быка с горящими глазами и надписью «Многое уже за плечами, но сколько еще впереди!».

«Спасибо за поддержку, «быки»!» — прокомментировала фото пресс-служба «Краснодара».