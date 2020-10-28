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«Краснодар» — «Челси»: мощный баннер «быков»

21:11
Баннер фанатов &quot;Краснодара&quot; на матче с &quot;Челси&quot;. Фото ФК "Краснодар"
Баннер фанатов &quot;Краснодара&quot; на матче с &quot;Челси&quot;. Фото ФК "Краснодар"
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Фанаты «Краснодара» вывесили эффектный баннер на первый в истории домашний матч клуба в Лиге чемпионов. В эти минуты кубанцы принимают «Челси».

Болельщики вывесили изображение быка с горящими глазами и надписью «Многое уже за плечами, но сколько еще впереди!».

«Спасибо за поддержку, «быки»!» — прокомментировала фото пресс-служба «Краснодара».

Краснодар — Челси

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