Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан назвал цель команды на Лигу чемпионов. Французская команда сыграет в группе с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».

— Мы очень рады, потому что встретися с Эдуардом Менди, который перешел в «Челси», — цитирует пресс-служба клуба Стефана. — Прощаясь друг с другом, мы думали, что очень скоро снова встретимся на групповой стадии Лиги чемпионов. Это желание исполнилось. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы. У них большой европейский опыт. «Краснодар» больше привык играть в Лиге Европы. Им удалось блестяще выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне.

Наша цель проста — получить опыт. Мы были в корзине с предпоследним коэффициентом. Думаю, все команды надеются набрать в матчах с нами шесть очков. Мы постараемся отобрать как можно больше очков у этих трех соперников. Нам придется играть с большой смелостью, отдавать все, что мы можем дать, не сожалеть, и посмотрим, куда это нас приведет. Будем играть с желанием подарить эмоции людям, которые следят за нами.