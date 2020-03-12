Крах «Ливерпуля», подъем Неймара, потенциал «Лейпцига». Live о Лиге чемпионов — в 15.00
11:45
В четверг, в 15.00 (мск), на Youtube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с журналистами Константином Алексеевым, Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной. Стрим будет о Лиге чемпионов и немного о чемпионате России.
Темы эфира:
— фиаско «Ливерпуля»;
— «Аталанта» в четвертьфинале — главная золушка турнира;
— может ли «Лейпциг» дойти до финала;
— коронавирус Ругани, что вообще дальше будет с ЛЧ.
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