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Крах «Ливерпуля», подъем Неймара, потенциал «Лейпцига». Live о Лиге чемпионов — в 15.00

11:45

В четверг, в 15.00 (мск), на Youtube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с журналистами Константином Алексеевым, Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной. Стрим будет о Лиге чемпионов и немного о чемпионате России.

Темы эфира:

— фиаско «Ливерпуля»;

— «Аталанта» в четвертьфинале — главная золушка турнира;

— может ли «Лейпциг» дойти до финала;

— коронавирус Ругани, что вообще дальше будет с ЛЧ.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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