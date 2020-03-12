В четверг, в 15.00 (мск), на Youtube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с журналистами Константином Алексеевым, Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной. Стрим будет о Лиге чемпионов и немного о чемпионате России.

Темы эфира:

— фиаско «Ливерпуля»;

— «Аталанта» в четвертьфинале — главная золушка турнира;

— может ли «Лейпциг» дойти до финала;

— коронавирус Ругани, что вообще дальше будет с ЛЧ.