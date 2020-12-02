Коваленко: «Удача была на стороне «Шахтера» в матче с «Реалом»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0) отметил, что удача была на стороне украинской команды.

— Сегодня мы много терпели, — цитирует пресс-служба УЕФА Коваленко. — Наверное, удача также была на нашей стороне. Просто реализовали свои моменты. В первом тайме мы играли аккуратно и действовали от обороны. После перерыва начали быстрее идти вперед — тогда у нас появились моменты. Нам есть куда стремиться.