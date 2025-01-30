Ковачич признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Брюгге»
Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич признан лучшим игроком матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:1).
«Он очень хорошо держал мяч и руководил темпом игры, а также в нужный момент забил важнейший гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Английская команда сыграет в стыковом раунде.
Источник: Официальный сайт УЕФА
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