Коутинью считает, что «Барселоне» очень важно победить «Ювентус»
17:58
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом» рассказал, почему победа важна для его команды.
«Завтра нас ждет отличный матч, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. — Хотим занять первое место, поэтому будет очень важно победить. После поражения — пусть даже в другом турнире — всегда хочется поскорее вернуться на поле и показать свою силу.
Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.
Опрос
проголосовало: 30483Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю