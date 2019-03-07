Костас Манолас - о судействе Чакыра: "Нельзя вот так взять и вышвырнуть команду"

Защитник "Ромы" Костас Манолас остался недоволен судейством Джюнейта Чакыра в ответном матче Лиги чемпионов с "Порту" (1:3). Напомним, что по сумме двух игр (4:3) португальский клуб выбил "Рому" из розыгрыша турнира.

– Против нас поставили 11-метровый, но не назначили пенальти в ворота "Порту", рефери даже не пошел смотреть повтор, – цитирует Маноласа Football Italia. – Вы не можете вышвырнуть команду таким образом. Арбитр сказал, что видеоассистенты ничего не увидели на повторе, но был четкий контакт. Я не понимаю. В прошлом сезоне нам не дали два пенальти в матчах с "Ливерпулем", и перед нами извинились. Но теперь есть VAR и нужно его использовать. Судьям нет оправдания.