Венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои обслужит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив», сообщается на сайте УЕФА. Встреча пройдет 11 декабря в Мадриде, начало — в 23:00.

Помогать Кашшаи будут его соотечественники Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четвертым рефери назначен венгр Томаш Богнар, видеопомощник арбитра — поляк Шимон Марчиняк, ассистент видеопомощника арбитра — представитель Польши Томаш Квятковски.

«Локомотив» потерял шансы на еврокубковую весну, набрав после пяти туров три очка.