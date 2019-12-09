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Кошшои назначен на матч «Атлетико» — «Локомотив»

9 декабря 2019, 14:07
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Венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои обслужит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив», сообщается на сайте УЕФА. Встреча пройдет 11 декабря в Мадриде, начало — в 23:00.

Помогать Кашшаи будут его соотечественники Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четвертым рефери назначен венгр Томаш Богнар, видеопомощник арбитра — поляк Шимон Марчиняк, ассистент видеопомощника арбитра — представитель Польши Томаш Квятковски.

«Локомотив» потерял шансы на еврокубковую весну, набрав после пяти туров три очка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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