Коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» в CAS

Пандемия коронавируса может повлиять на рассмотрение апелляции «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает The Guardian. «Горожане» надеялись получить ответ до начала лета, но CAS из-за эпидемии болезни отложил уже три заседания и выбился из графика.

В сложившейся ситуации CAS, вероятно, не успеет разобрать дело до начала следующего сезона Лиги Чемпионов. Напомним, что текущий розыгрыш был остановлен из-за коронавируса.

«Манчестер Сити» может не выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, даже в случае оправдательного приговора.