Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» в CAS

05:43
Теги:

Пандемия коронавируса может повлиять на рассмотрение апелляции «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает The Guardian. «Горожане» надеялись получить ответ до начала лета, но CAS из-за эпидемии болезни отложил уже три заседания и выбился из графика.

В сложившейся ситуации CAS, вероятно, не успеет разобрать дело до начала следующего сезона Лиги Чемпионов. Напомним, что текущий розыгрыш был остановлен из-за коронавируса.

«Манчестер Сити» может не выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, даже в случае оправдательного приговора.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир