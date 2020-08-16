Корне уверен, что «Лион» не случайно вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Лиона» Максвел Корне прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он забил первый мяч в этой игре.

«Не каждый день доводится играть в четвертьфинале Лиги чемпионов, — цитирует Корне официальный сайт УЕФА. — Сегодня был «Сити». Фортуна улыбнулась мне и вновь отвернулась от них. Думаю, главное, что запомнится из этого матча, — это командная работа, которую проделали наши ребята.

Если нам удалось пройти так далеко, это не случайно. Мы много работали на тренировках перед возвращением на большую арену. Сегодня все сражались друг за друга. Это принесло плоды. Но до желанной цели нужно выиграть еще два матча".

В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».