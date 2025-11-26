«Копенгаген» и «Кайрат» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

«Копенгаген» и «Кайрат» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Копенгаген» — «Кайрат» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

26 ноября 2025, 20:45. Паркен (Копенгаген)

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 4-м туре общего этапа ЛЧ команда из Копенгагена проиграла «Тоттенхэму» со счетом 0:4. Желто-черные сыграли вничью с «Пафосом» — 0:0.

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