Гол Джордана Ларссона с пенальти помог «Копенгагену» победить «Кайрат» в Лиге чемпионов

«Копенгаген» на своем поле обыграл «Кайрат» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

По голу у хозяев забили Виктор Дадасон (26-я минута), экс-игрок «Спартака» Джордан Ларссон (с пенальти, 59-я) и Роберт (73-я).

У гостей отличились 17-летний Дастан Сатпаев и Олжас Байбек (90-я).

«Копенгаген» (4 очка) одержал первую победу и поднялся на 29-е место в таблице общего этапа. «Кайрат» (1 очко) идет предпоследним.