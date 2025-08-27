«Копенгаген» — «Базель»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов
«Копенгаген» и «Базель» сыграют в Лиге чемпионов 27 августа
«Копенгаген» и «Базель» встретятся в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Трансляцию игры «Копенгаген» — «Базель» в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.
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Первый матч соперников прошел 20 августа в Базеле (Швейцария) и завершился вничью — 1:1. Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.
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