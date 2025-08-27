«Копенгаген» и «Базель» сыграют в Лиге чемпионов 27 августа

«Копенгаген» и «Базель» встретятся в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

27 августа 2025, 22:00. Паркен (Копенгаген)

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Первый матч соперников прошел 20 августа в Базеле (Швейцария) и завершился вничью — 1:1. Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.