Конте считает, что «Интер» сделал «Реалу» слишком много подарков

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) отметил сложность этой встречи. Также он добавил, что его команда пропускает слишком много.

— Играть против грандов вроде «Реала» всегда непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Когда пропускаешь первым и вскоре остаешься вдесятером, твоя миссия становится практически невозможной. Думаю, разница между командами всем очевидна. «Реал» привык играть важные матчи в Лиге чемпионов и побеждать в них. Но мы не должны опускать рук. Нам показали путь, по которому мы должны идти сами.

Пожалуй, мы пропускаем слишком много мячей. После 11-метрового в наши ворота ситуация осложнилась до предела, а потом эта красная карточка... Считаю, в двух матчах с «Реалом» мы сделали сопернику слишком много подарков. Против таких команд это недопустимо.