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Конте — о победе над менхенгладбахской «Боруссией»: «Мы все еще живы, и это главное»

08:25
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (3:2).

«Вам нужно быть отличной командой, иначе вы не победите эту «Боруссию», которая сейчас в хорошей форме. Мы заслужили победу, могли избежать некоторых рисков в конце встречи, но мы все еще живы, и это главное.

Поздравляю ребят, потому что они сыграли с правильным настроением. Мы все еще находимся на середине пути, но я доволен, потому что команда демонстрирует большую волю, огромное желание радовать наших болельщиков каждый раз, когда мы выходим на поле», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

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