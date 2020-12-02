Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (3:2).

«Вам нужно быть отличной командой, иначе вы не победите эту «Боруссию», которая сейчас в хорошей форме. Мы заслужили победу, могли избежать некоторых рисков в конце встречи, но мы все еще живы, и это главное.

Поздравляю ребят, потому что они сыграли с правильным настроением. Мы все еще находимся на середине пути, но я доволен, потому что команда демонстрирует большую волю, огромное желание радовать наших болельщиков каждый раз, когда мы выходим на поле», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.