Конте назвал странным результат матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра закончилась со странным результатом, мы могли бы забить много-много голов. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Но для нас это важная победа», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

«Тоттенхэм» лидирует в группе D с 7 очками. «Айнтрахт» занимает последнее место — 4 очка.