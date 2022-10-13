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Конте назвал странным результат матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра закончилась со странным результатом, мы могли бы забить много-много голов. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Но для нас это важная победа», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

«Тоттенхэм» лидирует в группе D с 7 очками. «Айнтрахт» занимает последнее место — 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035695--tottenham-vs-frankfurt/
Антонио Конте
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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