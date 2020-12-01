Конте: «Надо постараться закончить матч с менхенгладбахской «Боруссией» без сожалений»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

«Против «Реала» нам было тяжело, потому что в первом тайме мы остались вдесятером. Меня порадовало отношение игроков. Мы должны работать и совершенствоваться, чтобы добиться другого результата в таких играх.

Нас ждет хорошая команда, надо постараться закончить матч без сожалений. В начале турнира все было в наших руках, теперь уже нет. Значит, в определенные моменты нам чего-то не хватало.

Единственный способ остаться в живых — победить. Это будет непросто, они показали свою силу, но для нас это шанс привыкнуть играть решающие матчи", — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.