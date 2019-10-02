Константин Зырянов: «Кто проигрывает со счетом 1:7, тех ждет большое будущее»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал разгромное поражение от «Бенфики» (1:7) в матче Юношеской лиги УЕФА.

— Разница есть, не сказал бы что колоссальная, но большая, — цитирует официальный сайт «Зенита» Зырянова. - Я ребятам сказал, что их вины нет в том, что они вышли на поле сегодня, что они у нас такие молодые. Нужно начинать с семилетнего возраста и там копать, например, смотреть как футболисты «Бенфики» готовятся. Сегодня было видно невооруженным взглядом, что мы проиграли во всех компонентах. Мы просто забыли приехать на игру: что тренер, что команда. Я не смог повлиять на ребят по ходу матча и в перерыве. Разница в классе есть.



— У пропущенных мячей в начале каждого из таймов есть какая-то связь?

— Голы, пропущенные в первом тайме, мы практически забили сами себе, начиная с первого гола и заканчивая пенальти в свои ворота. Это не поддается логическому объяснению. Ребята были немного испуганны. Думаю, сказывается нехватка таких матчей в молодежном футболе. У нас нет таких соперников в российском первенстве.

Какой вывод? Как сказал заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев, кто проигрывает со счетом 1:7, тех ждет большое будущее. Это он имел ввиду себя, когда пропустил семь голов от Португалии. За Николая Рыбикова можно только порадоваться. У каждого поколения должно быть такое поражение. Я ребятам сказал, что мы были объективно слабее. И футболисты, и тренер. Будем работать. Хотелось бы больше матчей с такими серьезными соперниками.

«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА со счетом 7:1