Консейсау объяснил, почему заменил Пепе в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау посе поражения от «Ливерпуля» (0:2) рассказал, почему защитник Пепе был быстро заменен. 38-летний португалец покинул поле на 25-й минуте встречи.

«Пепе — настоящий чемпион. Он рассчитывал, что сможет помочь и сыграть, потому что всегда этого хочет. Однако все пошло не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.