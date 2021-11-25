Консейсау объяснил, почему заменил Пепе в матче с «Ливерпулем»
07:21
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау посе поражения от «Ливерпуля» (0:2) рассказал, почему защитник Пепе был быстро заменен. 38-летний португалец покинул поле на 25-й минуте встречи.
«Пепе — настоящий чемпион. Он рассчитывал, что сможет помочь и сыграть, потому что всегда этого хочет. Однако все пошло не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032642--liverpool-vs-porto/
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю