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Консейсау объяснил, почему заменил Пепе в матче с «Ливерпулем»

07:21

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау посе поражения от «Ливерпуля» (0:2) рассказал, почему защитник Пепе был быстро заменен. 38-летний португалец покинул поле на 25-й минуте встречи.

«Пепе — настоящий чемпион. Он рассчитывал, что сможет помочь и сыграть, потому что всегда этого хочет. Однако все пошло не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Ливерпуль — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032642--liverpool-vs-porto/

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Евгений Козинов все материалы автора

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