Консейсау гордится игроками «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после победы над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0) признался, что доволен игрой команды.

«Не то чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам самого высокого уровня — таким, какие собраны в «Челси», — мы не позволили создать большого количества моментов.

Мы могли забить пораньше. Это верно, что мы создали не так уж много явных голевых моментов. Если не считать последних минут, когда к тому же спас Марчесин, у нас тоже было мало шансов открыть счет. Но это подтверждает уровень и качество моих игроков. Я ими очень горжусь", — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.